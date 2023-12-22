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14:38, 22 декабря 2023Мир

Путин провел переговоры с президентом Палестины

Путин поговорил по телефону с президентом Палестины Аббасом

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы российский лидер выразил поддержку усилиям, принимаемым Палестиной для деэскалации конфликта с Израилем. Стороны также отметили значимость скорейшего возобновления процесса ближневосточного урегулирования в соответствии с нормами международного права, что подразумевает создание Государства Палестина в границах 1967 года.

Кроме того, российский лидер подтвердил приглашение президенту Палестины посетить Россию.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил российскому лидеру недовольство по поводу позиции Москвы касательно действий Тель-Авива. Как сообщил, в свою очередь, Кремль, в центре внимания разговора Путина и Нетаньяху была ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Отмечалось, что президент России занял принципиальную позицию неприятия терроризма во всех его проявлениях.

Российский лидер говорил, что Израиль частично занял исконно палестинские земли, в том числе при помощи военной силы. Он также отмечал, что Израиль сформировался как суверенное государство, однако Палестина «в силу самых разных обстоятельств» не смогла пройти такой же путь.

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      Алина Гончарова
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