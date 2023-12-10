В Кремле рассказали о переговорах Путина и премьера Израиля

Кремль: в центре телефонного разговора Путина и Нетаньяху была ситуация в Газе

В центре телефонного разговора президента России Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху была ситуация в секторе Газа. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский президент подтвердил позицию Москвы и заявил, что Россия занимает «принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях». Однако Путин отметил, что ответ и противодействие терроризму не должно приводить к столь тяжелым последствиям для мирных жителей.

Лидеры также обсудили эвакуацию граждан из палестинского анклава. «Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», — говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера рассказали о своей версии разговора. Нетаньяху выразил президенту Путину недовольство по поводу позиции Москвы касательно действий Тель-Авива. В частности, Нетаньяху остался недоволен позицией России в ООН и на других международных площадках. Помимо этого, он «резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном».