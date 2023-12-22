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08:03, 22 декабря 2023Из жизни

Студенты избили мужчину за тайную съемку обнаженных девушек в ванной общежития

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

В Индии мужчина тайно снимал обнаженных девушек в ванной комнате общежития. Об этом сообщает News9Live.

Салим жил в доме рядом с общежитием в городе Джеварги, штат Карнатака. Он установил скрытую камеру в ванной комнате для девушек, прикрепив ее к трубе. О действиях мужчины стало известно, когда одна из студенток увидела, как он дистанционно настраивает камеру. Она закричала и сообщила о произошедшем другим студентам.

Жители общежития поймали Салима и избили его, однако ему удалось сбежать. Вскоре в дом преступника прибыли сотрудники полиции. Они заставили членов семьи Салима позвонить ему. Когда мужчина вернулся домой, его арестовали и допросили.

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Правоохранители выяснили, что Салим наблюдал за девушками в прямом эфире. Полиция выясняет, когда была установлена камера, и отправлял ли преступник отснятое другим людям.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре извращенец, десять лет снимавший видео из-под юбок жертв, вышел из тюрьмы и снова стал изготавливать непристойные ролики. Он проделал отверстие в своем левом ботинке и вставил туда телефон камерой вверх, чтобы снимать видео снизу.

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