Студенты избили мужчину за тайную съемку обнаженных девушек в ванной общежития

В Индии мужчина тайно снимал обнаженных девушек в ванной комнате общежития. Об этом сообщает News9Live.

Салим жил в доме рядом с общежитием в городе Джеварги, штат Карнатака. Он установил скрытую камеру в ванной комнате для девушек, прикрепив ее к трубе. О действиях мужчины стало известно, когда одна из студенток увидела, как он дистанционно настраивает камеру. Она закричала и сообщила о произошедшем другим студентам.

Жители общежития поймали Салима и избили его, однако ему удалось сбежать. Вскоре в дом преступника прибыли сотрудники полиции. Они заставили членов семьи Салима позвонить ему. Когда мужчина вернулся домой, его арестовали и допросили.

Правоохранители выяснили, что Салим наблюдал за девушками в прямом эфире. Полиция выясняет, когда была установлена камера, и отправлял ли преступник отснятое другим людям.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре извращенец, десять лет снимавший видео из-под юбок жертв, вышел из тюрьмы и снова стал изготавливать непристойные ролики. Он проделал отверстие в своем левом ботинке и вставил туда телефон камерой вверх, чтобы снимать видео снизу.

