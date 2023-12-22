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01:37, 22 декабря 2023Мир

В Чехии объявили день траура по жертвам стрельбы в Праге

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге

Фото: David W Cerny / Reuters

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по погибшим в результате стрельбы в Карловом университете на площади Яна Палаха в центре Праги, сообщает Prague Morning.

Премьер-министр страны Петр Фиала рассказал, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. Он подчеркнул, что всех граждан объединяет чувство боли и сострадания к погибшим и их семьям. «В этот день в 12:00 (14:00 по московскому времени) минутой тишины мы все почтим память жертв этой страшной трагедии», — приводит издание слова политика.

В четверг, 21 декабря, 24-летний Давид Козак открыл стрельбу на философском факультете Карлова университета. Он убил 14 человек, еще 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой.

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      Марина Совина
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