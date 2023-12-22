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08:50, 22 декабря 2023Россия

В Госдуме предложили запустить процедуру конфискации американских активов в РФ

Депутат ГД Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США в РФ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации активов США на территории России. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры», — объяснил парламентарий. Он уточнил, что изъятие должно проводиться в случае аналогичных действий со стороны Вашингтона.

21 декабря газета New York Times (NYT) сообщила, что США начали срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных средств России в интересах Украины. Предполагается, что конкретный план будет готов к 24 февраля 2024 года — второй годовщине начала боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва может пойти на ответную конфискацию западных активов в случае, если ФРГ или другие страны Запада решат конфисковать российские активы, чтобы затем направить их на Украину. По его словам, глава Минфина России Антон Силуанов, комментируя похожую тему, заявил, что в случае, если конфискация состоится, «у нас есть что конфисковать в ответ».

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      Марина Совина
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