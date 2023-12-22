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09:29, 22 декабря 2023Силовые структуры

В отношении Леонида Гозмана возбудили дело за фейки о Российской армии

В отношении политика Гозмана возбудили дело за фейки о ВС России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Высказывания Гозмана в социальных сетях о российских военных и руководстве страны прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование. Оно доказало, что материалы содержат недостоверные данные о ходе специальной военной операции.

Дело возбуждено по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») УК РФ. Теперь Гозману может грозить до десяти лет колонии.

В сентябре 2022 года Гозмана арестовали на 15 суток за публичное отождествление СССР и нацистской Германии.

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      Екатерина Кашурникова
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