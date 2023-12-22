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15:29, 22 декабря 2023Экономика

В «Рольфе» рассказали о работе после передачи компании во временное управление

«Рольф»: передача компании во временное управление не повлияет на ее работу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Передача крупнейшего автомобильного дилера России «Рольф» во временное управление не повлияет на его деятельность, обязательства перед клиентами и сотрудниками будут сохранены в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию в пятницу, 22 декабря.

Отмечается, что под управлением Росимущества будет вестись работа над улучшением финансовых показателей автодилера.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связал решение о передаче с 21 декабря акций и активов «Рольфа» во временное управление (соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин) с экономической целесообразностью и международной конъюнктурой. По его словам, в связи с этой российской компанией речь идет об «офшорных владениях» и требовавших вмешательства схемах.

Также в пятницу стало известно о смене генерального директора «Рольфа». Им стал выходец из «Авилона» Алексей Гуляев, а ранее занимавшая пост Светлана Виноградова стала первым заместителем гендиректора, сохранив операционное управление компанией.

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      Дмитрий Воронин
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