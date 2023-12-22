В «Рольфе» сменился гендиректор после передачи компании в управление России

В «Рольфе» сменили гендиректора на Алексея Гуляева

Крупнейший автодилер России «Рольф» заявил о смене генерального директора после передачи акций под управление Росимущества. Об этом сообщила Forbes компания.

Новой главой дилера стал выходец из «Авилона» Алексей Гуляев. Ранее пост занимала Светлана Виноградова, теперь она стала первым заместителем гендиректора, операционное управление по-прежнему останется под ее руководством.

В компании заявили, что произошедшие изменения не отразятся на работе автодилера. «Рольф» сохранит все обязательства перед работниками, клиентами и партнерами.

Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов («Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех») во временное управление Росимущества. Основатель компании Сергей Петров заявил, что передача автодилера под управление государства является «правовым беспределом».

По его словам, «государство стреляет себе в ногу». Петров объяснил, что в таких условиях инвесторы из Азии, в которых Россия сейчас особенно нуждается, вряд ли будут продолжать вкладывать средства в страну и рассматривать ее как инструмент для долгосрочных инвестиций.