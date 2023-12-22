Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:51, 22 декабря 2023Экономика

В «Рольфе» сменился гендиректор после передачи компании в управление России

В «Рольфе» сменили гендиректора на Алексея Гуляева

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Крупнейший автодилер России «Рольф» заявил о смене генерального директора после передачи акций под управление Росимущества. Об этом сообщила Forbes компания.

Новой главой дилера стал выходец из «Авилона» Алексей Гуляев. Ранее пост занимала Светлана Виноградова, теперь она стала первым заместителем гендиректора, операционное управление по-прежнему останется под ее руководством.

В компании заявили, что произошедшие изменения не отразятся на работе автодилера. «Рольф» сохранит все обязательства перед работниками, клиентами и партнерами.

Президент России Владимир Путин 22 декабря подписал указ о передаче акций автодилера «Рольф», а также его активов («Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех») во временное управление Росимущества. Основатель компании Сергей Петров заявил, что передача автодилера под управление государства является «правовым беспределом».

По его словам, «государство стреляет себе в ногу». Петров объяснил, что в таких условиях инвесторы из Азии, в которых Россия сейчас особенно нуждается, вряд ли будут продолжать вкладывать средства в страну и рассматривать ее как инструмент для долгосрочных инвестиций.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украину подозревают в теракте против российских летчиков. Их хотели отравить тортом и коньяком

      Самолет попытался сесть в шторм, накренился от сильного ветра и попал на видео

      Популярный российский блогер рассказал о разочаровании от Европы

      Звезда «Универа» присоединилась к критике голой вечеринки Ивлеевой

      Водителей предупредили о новой мошеннической схеме на дорогах

      Зеленский помог солдатам ВСУ сохранить потомство

      Названы самые главные тренды в России

      Украинский беспилотник сбили на подлете к Москве

      Слова о срыве Россией поставок истребителей для ВСУ разъяснили

      В Сенате назвали подарком Путину неспособность США согласовать помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости