В Пентагоне указали на выгоду США от помощи Украине

Пентагон: выделение средств Украине помогло бы США пополнить запасы вооружений

Выделение дополнительных средств на Украину поможет США пополнить собственные запасы оружия. На выгоду для страны указал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он сообщил, что американская администрация намерена продолжать поиски возможностей для пополнения запасов вооружения страны. «Мы продолжим делать все необходимое, чтобы наша готовность оставалась на должном уровне», — подчеркнул Райдер.

Представитель американского оборонного ведомства добавил, что у Вашингтона осталось около одного миллиарда долларов на помощь Киеву, после этого у США закончится доступное финансирование для оказания военной помощи. В связи с этим он указал на необходимость поддержки в Конгрессе США по данному вопросу.

Ранее в США озвучили рискованный обходной путь для продолжения финансирования Украины. По данным агентства Bloomberg, Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму 4,6 миллиарда долларов в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое.