В США озвучили рискованный обходной путь для продолжения финансирования Украины

Bloomberg: Пентагон может продолжить поставлять Украине оружие из запасов США

Пентагон может отправить Украине военную технику из запасов США на сумму 4,6 миллиарда долларов в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск (PDA) в надежде дождаться денег, чтобы заменить вооружение на новое. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, решение продолжить поставлять военную технику на Украину без гарантии ее скорой замены — рискованный обходной путь для продолжения финансирования Киева. «Не существует законодательного требования по замене оборудования, отправленного союзникам в рамках PDA. Теоретически Министерство обороны могло бы продолжать отправлять оружие и боеприпасы, даже если бы не было денег на их замену», — заявил военный аналитик в Центре стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

«То, что можно раздать по PDA, — это реальное физическое оборудование, оно не требует финансовых средств (...) Было бы лучше принять законопроект в этом месяце по ряду причин, но мы можем заставить его подождать до следующего месяца», — заявил республиканец из сенатского комитета по вооруженным силам Роджер Уикер.

Однако уточняется, что решение продолжить отправку оружия в Украину по такому сценарию заставит Пентагон принять на себя риск осложнения и без того длительного процесса заключения оборонных контрактов или того, что отправленное вооружение не будет заменено.

Ранее в США заявили о провале визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Сообщается, что, несмотря на мольбы украинского лидера, Конгресс США не одобрил решение выделить Киеву дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов.