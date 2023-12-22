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12:43, 22 декабря 2023Ценности

Зак Эфрон смутил телеведущего своим внешним видом на интервью

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американский актер Зак Эфрон смутил ведущего своим внешним видом на интервью телеканалу Today.

Знаменитость и его коллеги по фильму «Железный коготь» Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон и Стэнли Симмонс появились в студии, чтобы обсудить прошедшие съемки. Однако телеведущий Крейг Мелвин обратил внимание на образ Эфрона, который пришел в темно-фиолетовой водолазке, коричневых брюках и солнцезащитных очках.

«Мне очень жаль, чувак. Я чувствую себя странно, находясь в них. У меня просто небольшая глазная инфекция, но я очень хотел присутствовать здесь», — ответил звезда на замечание журналиста.

Ранее Зак Эфрон опроверг слухи о пластической хирургии. Артист рассказал, что в 2021 году неудачно упал и ударился подбородком о гранитный фонтан. По его словам, в тот момент он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что сломал челюсть. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в лице.

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      Мария Винар
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