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21:06, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал о разочаровании в Собчак

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывший участник и ведущий реалити-шоу «Дом-2», звезда проекта «Битва экстрасенсов» Влад Кадони рассказал о разочаровании в телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Причину этому он назвал в шоу «Злые языки» на Rutube.

По словам Кадони, когда он участвовал в «Доме-2» и мечтал о позиции ведущего проекта, Собчак была для него кумиром. «Мне очень хотелось работать в ее стилистике, мне очень хотелось быть похожим именно на нее в том плане, как она работает, как она ведет. (...) Она всех раскладывала по полкам, и это восхищало», — признался он.

Телеведущий сообщил, что испытал разочарование, когда Собчак впоследствии начала просить, чтобы окружающие перестали ассоциировать ее с «Домом-2». «Чураться "Дома-2", где она была просто фантастической... Я считаю, это просто дикость», — высказался Кадони.

Он также похвалил журналистку за остроту ума и умение «урыть собеседника за две секунды». По мнению звезды «Битвы экстрасенсов», любая программа, которую она ведет, автоматически становится интересной.

Ксения Собчак вела «Дом-2» с 2004 по 2012 год. Ранее она назвала себя единственной девушкой в России, которой удалось после работы в этом реалити-шоу уйти в серьезный медиабизнес. Журналистка также обвинила СМИ в попытках обесценить ее достижения публикацией старых снимков.

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      Олег Давыдов
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