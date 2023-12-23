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17:19, 23 декабря 2023Россия

Число пострадавших детей из-за обрушения горки в Хакасии увеличилось

Число пострадавших детей из-за обрушения горки в Хакасии увеличилось до восьми

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число пострадавших детей из-за обрушения площадки деревянной горки в Хакасии увеличилось до восьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Усть-Абаканского района Елену Егорову.

Ранее было известно о семи пострадавших. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), за медицинской помощью обратились четверо несовершеннолетних. Две девочки 10 и 11 лет были госпитализированы с переломами ног, еще одна — с ушибами. Также в больницу поступил мальчик с травмой позвоночника.

Около 16:00 дети играли на строящейся горке. По данным Telegram-канала Shot, около десяти детей поднялись на площадку, чтобы скатиться, однако она обрушилась. Несовершеннолетние упали с трехметровой высоты.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении дела.

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      Илона Палей
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