Появились подробности об обрушении горки в Хакасии
Площадка обрушившейся горки в Хакасии могла быть неправильно закреплена
Площадка обрушившейся деревянной горки в Хакасии, предварительно, не была должным образом закреплена. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, на площадке собрались около десяти человек, чтобы скатиться с горки, и та не выдержала. В результате обрушения пострадали семь несовершеннолетних.
Двух детей девяти и десяти лет увезли в больницу в Абакан с подозрением на перелом голени, еще пятерых госпитализировали в соседнем Черногорске. Прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось, что в порту Петербурга 38-летний работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник.