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16:35, 23 декабря 2023Россия

Появились подробности об обрушении горки в Хакасии

Площадка обрушившейся горки в Хакасии могла быть неправильно закреплена

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Площадка обрушившейся деревянной горки в Хакасии, предварительно, не была должным образом закреплена. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на площадке собрались около десяти человек, чтобы скатиться с горки, и та не выдержала. В результате обрушения пострадали семь несовершеннолетних.

Двух детей девяти и десяти лет увезли в больницу в Абакан с подозрением на перелом голени, еще пятерых госпитализировали в соседнем Черногорске. Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что в порту Петербурга 38-летний работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник.

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      Илона Палей
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