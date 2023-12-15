В Петербурге работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник

В порту Петербурга работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник

В порту «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 38-летний работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Мужчина планировал произвести осушку судна, однако поскользнулся на гололеде, упал и получил тяжелую травму. В транспортной полиции подтвердили, что получили заявку по факту случившегося и данные по месту ЧП. Была начата проверка.

В то же время управляющий директор ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» объявил телеканалу, что на их территории никакого несчастного случая не регистрировали.

12 декабря сообщалось, что в Ростове-на-Дону дети пытались попасть в школу и застряли на льду.