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12:54, 15 декабря 2023Россия

В Петербурге работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник

В порту Петербурга работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В порту «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 38-летний работник спускался в трюм теплохода и сломал позвоночник. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Мужчина планировал произвести осушку судна, однако поскользнулся на гололеде, упал и получил тяжелую травму. В транспортной полиции подтвердили, что получили заявку по факту случившегося и данные по месту ЧП. Была начата проверка.

В то же время управляющий директор ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» объявил телеканалу, что на их территории никакого несчастного случая не регистрировали.

12 декабря сообщалось, что в Ростове-на-Дону дети пытались попасть в школу и застряли на льду.

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      Анна Щербакова
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