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10:29, 23 декабря 2023Мир

В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии страны

Глава МИД ЦАР Байпо-Темон призвала Россию участвовать в развитии горной добычи

Фото: Siegfried Modola / Reuters

Глава МИД Центральноафриканской республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон призвала Россию участвовать в развитии строительства, горной добычи и новых технологий. Ее слова передает РИА Новости.

Министр заявила, что ЦАР нуждается в опыте российских инвесторов. «Поэтому я призываю Россию приехать помочь нам получить выгоду в сферах строительства, сферах инфраструктуры, горнодобывающих отраслях, в образовании и новых технологиях», — сказала она.

Ранее глава МИД ЦАР сообщила, что не знает о планах американской частной военной компании (ЧВК) Banсroft начать работу в стране.

Перед этим стало известно, что Banсroft начнет работу в ЦАР по приглашению правительства страны. Утверждалось, что сотрудники ЧВК уже находятся в городе Банги и ищут в его окрестностях подходящую локацию для размещения оборудования, в частности беспилотников.

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      Олег Давыдов
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