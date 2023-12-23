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00:43, 23 декабря 2023Спорт

«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира

«Манчестер Сити» обыгриал «Флуминенсе» и впервые выиграл клубный чемпионат мира

Фото: Reuters

Английский «Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира. 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в пользу бразильского «Флуминенсе», прошла в Джидде и завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Хулиан Альварес (1-я и 88-я минуты), еще один гол забил Фил Фоден (72) и автоголом отметился футболист Нино (27).

«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира. Титул стал для клуба пятым в 2023 году.

Первый клубный чемпионат мира состоялся в 2000 году. Прошлым обладателем трофея является английский «Челси». Наибольшее количество побед в турнире имеет «Реал», на счету которого теперь пять побед.

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      Анастасия Борисова
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