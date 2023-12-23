Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России среди спортивных пар

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат России по фигурному катанию среди спортивных пар. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ученики Тамары Москвиной за две программы набрали 244,85 балла. Серебряными призерами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие от судей 236,32 балла. Замкнули тройку сильнейших Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (227, 97 балла).

Для Мишиной и Галлямова это вторая победа на чемпионатах страны. Ранее они выигрывали турнир 2022 года.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы. Также на счету пары бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине в личном зачете.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также других международных турнирах.