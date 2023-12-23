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04:42, 23 декабря 2023Забота о себе

Психиатр предупредил россиян об опасности шампанского

Психиатр Исаев: шампанское может привести к алкоголизму вопреки стереотипам

Фото: PxHere

Аналогия, проводимая россиянами между шампанским и празднованием Нового года и других праздников, формирует психологический стереотип, что его употребление не может вызывать зависимость. В чем опасность такого состояния, рассказал в беседе с радио Sputnik врач-психиатр Руслан Исаев, отметив, что игристое вино, как и прочие напитки, способно привести к алкоголизму.

«Шампанское несет в себе некий образ — статусный, возвышенный. Человек пытается отодвинуть от себя образ зависимости. Здесь играют роль психологические стереотипы. Что касается химических особенностей напитка, то зависимость возникает не от пузырьков газа в шампанском. Дело в совокупном количестве этанола, который там содержится. Поэтому итоговый результат — это суммарно накопленная концентрация алкоголя за энное количество времени», — предупредил Исаев.

Увлечение шампанским, по словам врача, со временем может превратиться в пристрастие к более крепкому алкоголю. Он посоветовал обращаться к специалистам за консультацией при первых же проявлениях зависимости. «Как правило, "слишком рано" тут не бывает, все случаи из серии "слишком поздно"», — добавил он.

Особую бдительность стоит проявить в новогодние праздники, во время многодневных застолий люди часто теряют над собой контроль, отметил Исаев. После этого им сложно выйти из состояния зависимости даже несмотря на социальные обязательства, которые возвращаются с окончанием праздников.

Ранее нарколог Татьяна Клименко рассказала, что защитные системы организма позволяют ему какое-то время справляться с последствиями алкогольной интоксикации, но рано или поздно они могут дать о себе знать в виде инфаркта, инсульта или проблем с поджелудочной железой. Она добавила, что, согласно последним исследованиям, алкоголь повышает риск развития рака молочной железы.

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      Александра Синицына
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