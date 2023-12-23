Сафронов впервые прокомментировал свое дело о госизмене

Сафронов рассказал о многолетней слежке и прослушивании разговоров

Бывший журналист Иван Сафронов впервые прокомментировал свое уголовное дело. Его слова приводит Telegram-канал «Вести».

По его словам, один из эпизодов уголовного дела строился на основе прослушивания его квартиры и многолетней слежке. Однако, отметил он, ничего из этого якобы не доказало никаких признаков шпионажа.

Однако, продолжил он, указанное все равно легло в основу обвинительного приговора, а затем суда.

«Не продавал и не предавал и не собираюсь делать этого в будущем», — ответил экс-журналист на вопрос, продавал ли он Родину.

Приговор журналисту по делу о госизмене вынес Мосгорсуд 5 сентября. Сафронов получил 22 года заключения, а также штраф в 500 тысяч рублей. Было установлено, что с 2015 по 2019 год он занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

По словам следователя ФСБ Александра Чабана, Иван Сафронов использовал работу в «Коммерсанте» как предлог. Он также рассказал, что в состав следственной группы вошли лучшие сотрудники и следователи первого отдела, а также департамента военной контрразведки ФСБ России.