ЦИК назвал число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты

Памфилова: число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты достигло 29

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже достигло 29. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, чьи слова приводит ТАСС.

Такие цифры глава ЦИК раскрыла в ходе заседания Центризбиркома.

«Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29», — пояснила она.

Выборы в марте 2024 года впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. На 20 декабря ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России.

8 декабря президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.