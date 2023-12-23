Российские военнослужащие уничтожили два танка Leopard 2 в зоне СВО

Российские военные уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении

Российские военнослужащие отразили сем контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. При этом военные уничтожили два танка Leopard 2, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад», — отметил он.

По его словам, бои велись в районе озера Лиман, Синьковки и Ивановки. Зыбинский добавил, что расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны. Потери ВСУ составили «до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113».

В начале декабря сообщалось, что российские военнослужащие из 136-й бригады уничтожили танк немецкого производства Leopard 2A4 в районе Работино в Запорожской области.

Машина противника была поражена при помощи FPV-дрона, после чего по Leopard также попал противотанковый управляемый снаряд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин.