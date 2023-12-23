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09:25, 23 декабря 2023Россия

В России поезд столкнулся с грузовиком

Поезд столкнулся с грузовым авто в Хабаровском крае, пострадавших нет

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Хабаровском крае поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram.

Инцидент произошел около 03:10 по местному времени (20:10 по московскому) на 277-м километре перегона Падали — Эльбан Дальневосточной дороги. В результате локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Пути заблокированы, задержано движение пассажирского поезда, следующего по маршруту Комсомольск-на-АмуреХабаровск. Проведены аварийно-восстановительные работы.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

В ноябре два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. К месту происшествия тогда выехали сотрудники региональных экстренных служб.

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