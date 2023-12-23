В России поезд столкнулся с грузовиком
В Хабаровском крае поезд столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram.
Инцидент произошел около 03:10 по местному времени (20:10 по московскому) на 277-м километре перегона Падали — Эльбан Дальневосточной дороги. В результате локомотив вышел из колеи пути с опрокидыванием.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Пути заблокированы, задержано движение пассажирского поезда, следующего по маршруту Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. Проведены аварийно-восстановительные работы.
Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
В ноябре два поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области. К месту происшествия тогда выехали сотрудники региональных экстренных служб.