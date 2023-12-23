В российском регионе автобус с детьми попал в ДТП

В Удмуртии перевозивший детей автобус попал в ДТП

В Удмуртии автобус, перевозивший 17 детей и пятерых сопровождающих их взрослых, попал в ДТП на трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла в Якшур-Бодьинском районе, на 205-м километре автомобильной дороги подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль MAN.

В настоящее время сотрудники скорой помощи осматривают юных пассажиров. Уточняется информация по пострадавшим.

Ранее сообщалось, что 12 детей и взрослый пострадали в результате ДТП под Уфой. Школьники ехали на экскурсию на карамельную фабрику.

