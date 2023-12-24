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05:04, 24 декабря 2023Мир

Украину предупредили о способности России уничтожить любую оборону

Экс-морпех США Берлетик: Россия способна успешно уничтожать любую оборону ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Дополнительные укрепления украинской армии не станут преградой для российских военных, предупредил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что новые линии обороны ВСУ бесполезны с учетом нехватки подготовленных солдат и оружия. По словам экс-военного, российские силы способны взять штурмом даже хорошо защищенные города, как это произошло, например, с Артемовском (украинское название — Бахмут).

Кроме того, продолжил он, Россия наносит существенный урон украинской артиллерии и системам противовоздушной обороны (ПВО). «Они перемололи подготовленных украинских военных, практически сведя их численность к нулю. Мы видим, как на Украине уже растет возникший ранее кризис набора в армию», — добавил Берлетик.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова сообщила о подготовке армией трех линий фортификационных укреплений для перехода к обороне из-за нехватки боеприпасов. Она отметила, что зимой придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление.

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      Марина Совина
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