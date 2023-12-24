Долги Киркорова за месяц выросли в два раза

Филипп Киркоров задолжал ФНС 12 миллионов рублей

Долги эстрадного певца Филиппа Киркорова растут в геометрической прогрессии. Об этом сообщает издание Baza.

Артист, ставший одним из участников скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор», задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 12 миллионов рублей. За месяц эта сумма выросла почти в два раза. В ноябре долг Киркорова составлял 5,5 миллиона рублей.

Однако едва ли такая сумма может напугать артиста, пишет издание. По словам организатора концертов Табриза Шахиди, звезды такого уровня, как Киркоров, получают от 7 миллионов до 10 миллионов рублей за 45-минутный концерт.

Ранее сообщалось, что долги Валерия Меладзе перед ФНС увеличились в шесть раз за три недели. В начале декабря его долг составлял 1,7 миллиона рублей.