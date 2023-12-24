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10:45, 24 декабря 2023Мир

Глава МВД Великобритании извинился за шутку о наркотиках для крепкого брака

The Times: глава МВД Британии Клеверли извинился за шутку о наркотиках для жены
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Leon Neal / Reuters

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли извинился за шутку о том, что якобы добавляет в напитки жены наркотики. Об этом пишет The Times.

В день, когда правительство страны пообещало ужесточить наказание за изнасилование на свидании, Клеверли сказал присутствовавшим на приеме на Даунинг-стрит женщинам, что наличие небольшой дозы «рогипнола» в напитке его супруги «не является противозаконным, если там совсем чуть-чуть». Он также отметил, что секрет долгого и крепкого брака заключается в том, чтобы постоянно держать супругу под «легким успокоительным, чтобы она никогда не смогла осознать, что есть мужчины получше».

Как уточняет издание, «рогипнол» — это препарат седативного действия, заставляющий человека заснуть. Его используют насильники на свиданиях. Они на законных основаниях приобретают его, а затем добавляют в напитки будущих жертв.

Правозащитники призвали премьер-министра Великобритании Риши Сунака провести расследование в отношении Клеверли. Председатель организации против наркотиков и алкоголя Spike Aware UK Колин Маки заявил, что слова Клеверли «ужасны для министра внутренних дел».

Ранее сообщалось, что Джеймс Клеверли забыл название своей новой должности посреди речи, выступая на совместном саммите Ассоциации комиссаров полиции по борьбе с преступностью и Национального совета начальников полиции.

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      Екатерина Подвигина
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