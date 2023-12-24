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09:29, 24 декабря 2023Спорт

Гол Панарина и 27 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол Панарина и 27 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить «Баффало» в НХЛ

Фото: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Райан Линдгрен, Мика Зибанеджад и российский форвард Артемий Панарин, решающий гол на счету Криса Крайдера.

Также одержать победу команде из Нью-Йорка помог российский голкипер Игорь Шестеркин. В активе вратаря 27 сейвов.

Победа позволила «Рейнджерс» набрать 47 очков. Команда лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Баффало» с 32 очками располагается на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. Обе команды выступают в Восточной конференции.

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