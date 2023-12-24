Корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат хуситов в Красном море

В Красном море корабль ВМС США обстрелял разведывательный аппарат хуситов

В Красном море корабль ВМС США обстрелял летательный аппарат йеменского движения хуситов. Об этом в воскресенье, 24 декабря, со ссылкой на представителя движения Мухаммеда Абделя Саляма сообщает ТАСС.

По словам представителя военизированного движения, огонь по разведывательному летательному аппарату велся из нескольких орудий. Один из снарядов взорвался возле шедшего из российского порта под флагом Габона судна.

Ранее 24 декабря Центральное командование ВМС США обвинило хуситов в атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) двух нефтяных танкеров, которые шли под флагом Норвегии и Индии в Красном море.

Один из кораблей сообщил о промахе дрона при атаке, а во второе судно попал один из ударных беспилотников.