США обвинили хуситов в атаке двух нефтяных танкеров в Красном море

ВМС США обвинили хуситов в атаке двух танкеров в Красном море с помощью БПЛА

Центральное командование ВМС США на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) обвинило хуситов в атаке с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) двух нефтяных танкеров, которые шли под флагом Норвегии и Индии в Красном море.

«Примерно в 8 часов вечера центральное командование Военно-морских сил США получило сообщения от двух кораблей в южной части Красного моря о том, что они подверглись нападению», — сказано в сообщении.

Уточняется, что один из кораблей сообщил о промахе дрона при атаке, а во второе судно попал один из ударных беспилотников. При этом никто из членов обоих судовых экипажей не пострадал.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире перевозчик товаров датская судоходная компания Maersk вводит дополнительные сборы на контейнерные перевозки из Азии на фоне решения совершать более длительные рейсы вокруг Африки из-за атак хуситов в Красном море.