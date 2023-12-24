На берегу Москвы-реки нашли заряженный иностранный гранатомет

Россиянин нашел иностранный гранатомет с боеприпасом на берегу Москвы-реки

В Московской области обнаружили заряженный иностранный гранатомет. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, местный житель заметил оружие на берегу Москвы-реки возле села Рыболово. Россиянин немедленно вызвал на место ЧП сотрудников правоохранительных органов. Эксперты изучили гранатомет с иностранной маркировкой и нашли внутри боеприпас.

После этого находку отвезли комплект на экспертизу. Силовики начали проверку, устанавливается владелец оружия.

20 декабря сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли схрон с иностранным оружием.