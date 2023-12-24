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04:06, 24 декабря 2023Бывший СССР

Неизвестный взорвал гранату на вечеринке журналистов Русской службы «Би-би-си»

RusVesna: неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы BBC в Риге

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Неизвестный взорвал учебную гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его информации, граната оглушила несколько человек. Журналисты связали инцидент с их профессиональной деятельностью.
Встреча проходила в рижском баре Čē. К 23:00 в заведении из посетителей остались только сотрудники издания. Тогда в зал заглянул мужчина, он бросил под ноги присутствующим учебную гранату РГД-5.

Неизвестный скрылся на черной BMW. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

15 декабря депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну Ф-1 во время заседания сельсовета в Закарпатской области.

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      Марина Совина
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