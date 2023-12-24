Ученые выяснили, что царство Пунт находилось в районе Сомали и Эфиопии

Ученые выяснили местоположение царства Пунт благодаря обезьянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи узнали, что земля Пунт находилась в районе современных Джибути, Сомали, Эфиопии и Эритреи. Такое открытие они совершили, изучая «Сказку о потерпевшем кораблекрушение», популярную в Древнем Египте. В произведении упоминались диковинные животные, в том числе и бабуины. Эти обезьяны никогда не водились в Египте из-за чего стало понятно, что царство Пунт не является отдаленной частью государства.

Поскольку в Древнем Египте эти животные считались божественными, их бальзамировали после смерти.