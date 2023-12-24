Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:25, 24 декабря 2023Наука и техника

Ученые выяснили местоположение царства Пунт

Ученые выяснили, что царство Пунт находилось в районе Сомали и Эфиопии

Фото: Madaki / Wikimedia

Ученые выяснили местоположение царства Пунт благодаря обезьянам. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи узнали, что земля Пунт находилась в районе современных Джибути, Сомали, Эфиопии и Эритреи. Такое открытие они совершили, изучая «Сказку о потерпевшем кораблекрушение», популярную в Древнем Египте. В произведении упоминались диковинные животные, в том числе и бабуины. Эти обезьяны никогда не водились в Египте из-за чего стало понятно, что царство Пунт не является отдаленной частью государства.

Поскольку в Древнем Египте эти животные считались божественными, их бальзамировали после смерти.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский-боксер чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

      Развеян миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов

      Тарасова рассказала о раздражающих указаниях во время комментирования

      Помогать с жильем российским сиротам будут по-новому

      СК возбудит дело после отравления детей водой в лагере в Евпатории

      Ученые выяснили местоположение царства Пунт

      Следователи завели дело из-за растерзанного стаей собак россиянина

      Названа страна с самым дешевым новогодним блюдом

      Студенты-бакалавры перестали понимать художественную литературу

      Факельное шествие рабочих на заводе в Германии попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости