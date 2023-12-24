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09:40, 24 декабря 2023Мир

В Германии заявили о незаинтересованности в украинских беженцах

Focus: в интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на родину

Фото: Michele Tantussi / Reuters

В интересах Германии вернуть украинцев призывного возраста на Украину. Об этом заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц на YouTube.

По его словам, интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины украинских беженцев не смогли сдать языковой экзамен на минимальный уровень. Также Райц отметил, что в Германии работает гораздо меньше украинцев, чем в других странах, поэтому они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии.

Журналист выразил мнение, что для руководства Германии эти факты подают сигналы для переосмысления отношения к украинцам и взывают к необходимости отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину.

Ранее в Эстонии заявили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс признался, что соответствующего официального запроса от Киева пока не поступало.

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      Екатерина Подвигина
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