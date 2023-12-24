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15:25, 24 декабря 2023Россия

В Горловке мирная жительница пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Представительство ДНР: мирная жительница пострадала при обстреле Горловки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Мирная жительница Горловки пострадала в результате обстрела города со стороны Украины. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на улице Ртутной, 15 была ранена женщина 1985 года рождения.

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Также известно о повреждениях гражданских объектов: газопровода, рейсового автобуса и котельной. Кроме того, были прямые попадания в многоквартирные жилые дома номер 9, 13, 15 и 17 на улице Ртутной. Там же оказался поврежден автомобиль.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в представительстве республики.

Ранее в декабре беспилотник ВСУ упал на крышу супермаркета в центре Горловки. После падения на кровлю здания украинский дрон взорвался, однако в результате случившегося никто не пострадал.

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      Мария Борисова
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