В Москве такси врезалось в Китайгородскую стену и загорелось

В центре Москвы такси влетело в Китайгородскую стену и загорелось

Такси влетело в древнюю Китайгородскую стену в центре Москвы. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Авария произошла рядом с домом №6 по улице Варварка. После того как машина врезалась в кирпичную стену, она загорелась. На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть автомобиля выгорела и сильно деформировалась из-за столкновения. Предварительно пострадавших нет.

Предположительно, машина по какой-то причине выехала на тротуар, а водитель потерял управление и не сумел затормозить перед препятствием. Обстоятельства аварии и информация о состоянии водителя и пассажиров уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Удмуртии автобус, перевозивший 17 детей и 5 взрослых, попал в ДТП на трассе. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовой автомобиль MAN.