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17:00, 24 декабря 2023Мир

В Словакии задержали угрожавшего устроить стрельбу «как в Праге» мужчину

В Словакии задержали мужчину, который угрожал устроить стрельбу «как в Праге»

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Полиция Словакии задержала 64-летнего мужчину, который собирался повторить нападение стрелка, произошедшее в Праге. Об этом сообщает издание teraz.sk.

Отмечается, что житель города Жилины позвонил на линию спасения и сообщил о том, что собирается повторить поступок студента университета Праги.

Вечером 21 декабря 24-летний студент философского факультета Карлова университета Праги Давид Козак открыл стрельбу в здании вуза, в результате чего 25 получили тяжелые ранения, а 14 человек не удалось спасти.

Позже стало известно, что устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах.

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      Анастасия Астахова
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