Устроившего стрельбу в университете в Праге подозревают в других убийствах. Что об этом известно?

Матейчек: стрелок из Праги Козак может быть причастен к другим преступлениям

Стрелка Давида Козака, напавшего 21 декабря на Карлов университет в Праге, заподозрили в совершении других преступлений.

Глава полиции Среднечешского края Петр Матейчек заявил, что преступник может быть причастен к убийству 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери 15 декабря в Клановицком парке чешской столицы.

Все признаки [преступления] указывают на одного и того же преступника, совершившего двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и [открывшего] стрельбу в четверг на философском факультете Карлова университета Петр Матейчек глава полиции Среднечешского края

При этом стало известно, что Козак был среди подозреваемых в совершении этого двойного убийства, но полицейским не хватило времени, чтобы предотвратить еще одну трагедию — они упустили преступника.

Кроме того, Козак убил своего отца в городе Хостун, прежде чем отправиться в столицу Чехии.

Убитых мужчину и ребенка нашла прохожая

15 декабря около 15 часов 32-летний мужчина вышел на прогулку в парк с двухмесячной дочкой в коляске. Спустя короткое время оба были обнаружены застреленными.

Фото: David W Cerny / Reuters

Тела мужчины и младенца нашла жительница одного из соседних домов. В ходе расследования полиция пока не смогла найти никаких поводов для этого убийства. Сейчас правоохранители ожидают результаты баллистической экспертизы.

В полиции раскрыли число жертв стрельбы в пражском университете

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета, которую уже называют самым страшным массовым расстрелом в истории Чешской Республики, стали 14 человек, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек. Еще 25 человек получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации издания CTK, во время нападения на вуз, оказавшись на улице, злоумышленник успел ранить трех человек и расстрелял две машины — гражданскую и полицейскую.

Стрелявший покончил с собой после того, как к нему начали приближаться полицейские. Он застрелился из дробовика. Источник отмечает, что остановить стрелка пытались сотни правоохранителей, никто из них не пострадал. После нападения на университет в розыск был объявлен возможный сообщник стрелка 1999 года рождения.

Стрелок был студентом философского факультета и писал курсовую о Западной Украине

Давид Козак сам был студентом философского факультета. Он на русском языке вел онлайн-дневник в Telegram-канале, который был создан 9 декабря. В своих постах он упоминал некоего Ильназа, предположительно, Галявиева, который в 2021 году устроил стрельбу в казанской гимназии и позже получил пожизненный срок. Кроме того, Козак упоминал и о стрельбе в школе в Брянске 7 декабря. Также он рассуждал на тему массовых убийств.

Фото: David W Cerny / Reuters

Позже украинское издание «Страна.ua» сообщило, что чешский стрелок писал курсовую работу о ситуации на Западной Украине. Как сообщается на сайте Карлового университета, Козак учился на европеиста и защитил курсовую по теме «Проблематика революционных событий в 1846 году в Кракове и австрийской Галиции». Известно, что Галиция — историческая область в Восточной Европе, примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей Украины.