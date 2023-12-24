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11:04, 24 декабря 2023Мир

В ЦАР рассказали о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС

МИД ЦАР выразил надежду на расширение сотрудничества со странами БРИКС

Фото: Luc Gnago / Reuters

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) рассказали о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел (МИД) ЦАР Сильви Байпо-Темон в разговоре с РИА Новости.

«Страны прибавились [в БРИКС] с последнего саммита, и мы хотим расширить наше сотрудничество в первую очередь со странами БРИКС, чтобы получить поддержку в разных проектах, которые будут реализованы в ЦАР», — объяснила министр.

На текущий момент в ассоциацию БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Отмечается, что еще 23 страны выразили желание вступить в экономический блок. Официальное предложение о вступлении в БРИКС с 1 января 2024 года получили такие государства, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Ранее глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон сообщила, что Банги начал обсуждать возможность поставок российских нефтепродуктов.

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      Анастасия Астахова
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