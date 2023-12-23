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11:29, 23 декабря 2023Мир

ЦАР начала обсуждать возможность поставок российских нефтепродуктов

МИД ЦАР: Банги обсуждает с РФ возможность поставок российских нефтепродуктов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава МИД Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон сообщила, что Банги начал обсуждать возможность поставок российских нефтепродуктов в страну. Об этом министр рассказала в интервью РИА Новости.

«Обсуждения с Российской Федерацией ведутся, — заявила она. — Я не могу позволить себе вдаваться в подробности».

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По словам главы ведомства, все заинтересованные сектора обратились к партнерам, чтобы суметь удовлетворить потребности ЦАР. При этом высокопоставленный дипломат пока не стала раскрывать объем нефтепродуктов, в котором нуждается республика.

Ранее в декабре глава МИД ЦАР заявила, что не знает о планах американской частной военной компании (ЧВК) Banсroft начать работу в стране. По ее словам, Соединенные Штаты запросили в ООН разрешение разместить в ЦАР средства коммуникации и оружие «для проведения определенного числа операций в рамках осуществляемой ими деятельности», не уведомив об этом Банги.

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      Фариза Бацазова
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