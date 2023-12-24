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13:43, 24 декабря 2023Силовые структуры

Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу прислать ему видео с раздеванием

Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу раздеться на камеру и прислать ему видео. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, девятилетняя девочка рассказала матери, что познакомилась с мужчиной в одном из мессенджеров в начале октября. Около месяца они переписывались, а собеседник постоянно уводил разговор в пошлую тематику.

В ноябре мужчина запугал ребенка надуманными угрозами, а также заставил ее прислать ему видео с раздеванием. Девочка сделала это и долго боялась рассказывать родителям.

Узнав о случившемся, мать школьницы обратилась в полицию. Мужчину быстро вычислили и задержали. Им оказался 36-летний старший прапорщик, сотрудник отдела охраны одной из исправительных колоний на территории Петербурга. Он во всем сознался.

Возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов. Мужчине грозит более 20 лет колонии.

Ранее в Москве арестовали 42-летнюю россиянку и ее 61-летнего сожителя-психолога, подозреваемых в растлении детей. В полицию обратилась старшая дочь женщины, которая подвергалась насилию со стороны отчима. В ходе расследования у пары изъяли архив фото и видео, где, помимо детей семьи, оказались снимки и других несовершеннолетних девушек. Психолог с 30-летним стажем пояснил, что является любителем фотосъемки обнаженных натур.

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      Сергей Истомин
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