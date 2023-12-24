Во Франции заявили о желании США заключить мир с Россией

Автор Le Figaro Жирар: США пойдут на мир с Россией при любом исходе выборов

Французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар считает, что независимо от исхода выборов в США, Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в эфире Sud Radio. Запись интервью доступна на YouTube.

По словам Жирара, если президентом Соединенных Штатов не изберут Дональда Трампа, который говорил, что решит проблему конфликта на Украине в 24 часа, то администрация Джо Байдена и демократы также «в конечном счете захотят мира, потому что хотят сосредоточиться в первую очередь на Китае и знают, что все это заводит их слишком далеко».

Журналист убежден, что Вашингтон понимает: в стратегическом плане не в его интересах «бросать Москву в объятия Пекина», поэтому с конфликтом на Украине «уже почти все ясно». Также эксперт отметил, что и в Киеве понимают, что не победят Россию и не вернут русскоязычные регионы, «поэтому слышно все больше критики стратегии ВСУ и действий президента Владимира Зеленского».

Ранее сенаторы из Франции выступили за рост поставок вооружений и критически важного военного оборудования Вооруженным силам Украины (ВСУ) по итогам визита на Украину и в Польшу. Среди ключевых вооружений были перечислены беспилотники, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы.