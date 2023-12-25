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10:22, 25 декабря 2023Ценности

50-летнюю Хайди Клум заметили в купальнике на отдыхе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объективы папарацци в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Известно, что 50-летняя знаменитость проводит отпуск на пляже на острове Сен-Бартс со своим супругом, 34-летним музыкантом Томом Каулитцем. При этом звезду заметили в черном раздельном купальнике, который состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтером с треугольными чашками.

Помимо этого, Клум распустила длинные светлые волосы, завитые в легкие локоны. Свой образ она дополнила солцезащитными очками, браслетами и кольцами. Кроме того, актриса продемонстрировала подтянутую фигуру.

В ноябре Хайди Клум станцевала в бикини перед камерой. Также знаменитость примерила белую рубашку оверсайз, черную бейсболку и солнцезащитные очки.

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      Екатерина Ештокина
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