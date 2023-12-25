50-летнюю Хайди Клум заметили в купальнике на отдыхе

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объективы папарацци в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Известно, что 50-летняя знаменитость проводит отпуск на пляже на острове Сен-Бартс со своим супругом, 34-летним музыкантом Томом Каулитцем. При этом звезду заметили в черном раздельном купальнике, который состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтером с треугольными чашками.

Помимо этого, Клум распустила длинные светлые волосы, завитые в легкие локоны. Свой образ она дополнила солцезащитными очками, браслетами и кольцами. Кроме того, актриса продемонстрировала подтянутую фигуру.

В ноябре Хайди Клум станцевала в бикини перед камерой. Также знаменитость примерила белую рубашку оверсайз, черную бейсболку и солнцезащитные очки.