Нуждающийся в деньгах мальчик нашел два миллиона рублей и вернул их владельцу

SCMP: в Китае мальчик нашел сумку с деньгами на улице и вернул ее владельцу

13-летний житель Китая нашел сумку с крупной суммой денег внутри и вернул ее владельцу. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Ян Сюань из провинции Цзянсу шел по улице со своей матерью, когда заметил лежавшую на земле белую сумку, которую выронил проезжавший мимо велосипедист. Мальчик из любопытства открыл ее и обнаружил внутри 158 тысяч юаней (2 миллиона рублей). Сюань сразу попытался догнать владельца, однако тот слишком быстро уехал на велосипеде. Тогда мальчик предложил матери позвонить в полицию.

Правоохранители быстро отреагировали на обращение Сюаня и пригласили его вместе с матерью в полицейский участок. Вскоре им удалось найти владельца крупной суммы и вернуть ему потерю. Отмечается, что семья мальчика отчаянно нуждается в деньгах. Дело в том, что его отец в настоящее время находится в больнице. У мужчины произошло субарахноидальное кровоизлияние — кровоизлияние в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Несмотря на это, мальчик даже не подумал о том, чтобы оставить найденные деньги семье. «Владелец, наверное, расстроен. Может, ему, как и в случае с моим отцом, тоже нужны деньги, чтобы спасти чью-то жизнь», — сказал он матери, когда обнаружил сумку.

Вскоре о добром поступке мальчика стало известно в его школе. В честь Сюаня провели торжественную церемонию, на которой его поблагодарил сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что в Израиле работница железнодорожной станции обнаружила кошелек с крупной суммой внутри и вернула его владельцу. Пассажир обнаружил пропажу, когда доехал до нужной ему остановки на поезде.