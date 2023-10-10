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13:04, 10 октября 2023Из жизни

Работница железнодорожной станции вернула пассажиру потерянный миллион рублей

В Израиле работница железнодорожной станции вернула пассажиру потерянный кошелек

Фото: מצילומי יהודית גרעין-כל / Wikimedia

В Израиле работница железнодорожной станции обнаружила кошелек с крупной суммой внутри и вернула его владельцу. Об этом сообщает The Jewish Press.

Пассажир потерял бумажник после того, как прилетел в аэропорт имени Бен-Гуриона и сел в поезд, чтобы доехать до Тель-Авива. В его кошельке было 40 тысяч шекелей (один миллион рублей). Пассажир обнаружил пропажу, когда доехал до нужной остановки. Он сразу сообщил о потере работнику станции, и тот обратился за помощью к сотрудникам аэропорта.

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Через 12 часов поисков кошелек случайно обнаружила одна из работниц железнодорожной станции. Благодаря женщине крупная сумма вскоре вернулась к владельцу. «Я рад возвращению денег, но больше всего восхищен самоотверженностью и участливостью работников железнодорожного транспорта, которые помогли вернуть пропажу», — говорит пассажир.

Ранее сообщалось, что музеи США вернули владельцам рисунки великого австрийского художника Эгона Шиле, которые были похищены нацистами во время Второй мировой войны. Семь работ прокуратура Нью-Йорка вернула потомкам артиста кабаре Фрица Грюнбаума, который был их владельцем до заключения в концлагерь Дахау в 1938 году.

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    Алиса Удовик
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