Дочь Эльдара Рязанова объяснила решение не продолжать актерскую карьеру

Дочь Эльдара Рязанова Ольга заявила, что ей не понравилось быть актрисой

Дочь режиссера Эльдара Рязанова в эфире шоу «Малахов» объяснила решение не продолжать актерскую карьеру. Ее слова приводит «Газета.ru».

По словам Ольги Рязановой, ей не понравилось быть актрисой. Дочь кинематографиста также подчеркнула, что у нее не было ни способностей, ни таланта, ни наклонностей к профессии. «При этом это очень зависимая профессия. Надо подчиняться режиссеру, а я человек очень свободолюбивый и не люблю, когда мне что-то указывают», — сказала она.

Рязанова снялась в картине отца «Старики-разбойники», после этого она больше не работала в кино.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал главного режиссера страны. Кинодеятель упомянул Жору Крыжовникова, назвав его «серьезным, думающим и очень профессиональным режиссером».