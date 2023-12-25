Сбросившему охранника со сцены Киркорову пригрозили арестом

Певец Филипп Киркоров сбросил охранника со сцены в «Крокус Сити Холле»

Эстрадный певец Филипп Киркоров сбросил со сцены охранника во время концерта на площадке «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел еще 27 сентября, тогда на площадке выступала певица Ани Лорак. Киркоров решил пройти к артистке за кулисы по сцене, однако охранник решил не пропускать его. Тогда певец оттолкнул мужчину, в результате чего тот упал со сцены. После этого Киркоров прошел чуть дальше и что-то выкрикнул пострадавшему.

По данным «Царьграда», в результате случившегося охранник получил несколько травм, в том числе — повредил спину, и был госпитализирован. После инцидента сотрудник площадки обратился в полицию и написал на исполнителя заявление. Киркорову грозит арест сроком до четырех месяцев за причинение легких телесных повреждений, исправительные работы или штраф.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста России за участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.