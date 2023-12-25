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19:03, 25 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о понимании Зеленским неизбежности политического пути к миру

Лукашенко: Зеленский понимает неизбежность политического пути к миру
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь — единственный способ закончить конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать» — заявил Лукашенко.

По мнению белорусского президента, поиск политического решения в 2024 году — единственный шанс для Зеленского закончить украинский конфликт миром. Если в Киеве им не воспользуются, страну ожидает крах.

25 декабря Александр Лукашенко вместе с другими главами Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза и неформальном саммите СНГ.

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      Глеб Палехов
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