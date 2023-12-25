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11:58, 25 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на заседания ЕАЭС и СНГ
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)

Фото: Сергей Гунеев / POOL / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Незадолго до этого сообщалось, что белорусский лидер вылетел в Петербург для участия во встречах международных объединений.

Кроме того, стало известно, что мероприятия посетит премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вслед за ним, во вторник, 26 декабря, в Санкт-Петербург прилетит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, мероприятие будет не только праздничным, но и рабочим. По его словам, прежде всего на заседаниях будет обсуждаться содержательная рабочая повестка.

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      Александр Курбатов
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