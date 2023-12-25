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10:43, 25 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко отправился в Петербург

Лукашенко вылетел в Петербург для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предстоящие мероприятия обозначены как рабочие. По его словам, в ходе неформальной встречи лидеров СНГ также предусмотрена рабочая повестка.

30 ноября генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев сообщил, что встречи лидеров ЕАЭС и СНГ пройдут в Санкт-Петербурге 25 и 26 декабря.

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      Юрий Леонов
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